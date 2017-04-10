Nazilli Polis Haftası Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Nazilli'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Eğriboyun Mezarlığı'ndaki Şehitlik ziyareti ile başlayan polis haftası etkinlikleri Nazilli Emniyet Müdürlüğü'nde protokol kutlamaları ile son buldu. Kutlamalarla ilgili bir açıklama yapan Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, "2 asra yakın bir süredir bu millete hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.



04 Nisanda şehit aileleri ve gazileri ziyaretle başlayan kutlamalar çerçevesinde şehit mezarlıkları ziyareti, merkez Koca Camiinde mevlit okunması, belediye meydanında lokma ikramı ve şehit aileleri, gaziler, engelli çocuğu olan personel ile akşam yemeği ile sürdü. Etkinlikler son olarak Dallıca Mahallesinde bulunan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen tebrikat töreni ile son buldu. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere İlçe Garnizon Komutanı Per.Üstğm.Samed Demet, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Cezaevi Jan. Bölük Komutanı Yüzb. Kalender Savaş Ünal, Jandarma Komutanı Üstğm. Yalçın Gürenci, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez, muhtarlar, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve dernek üyesi gaziler ile protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve personelinin günlerini kutladı.



Dallıca Mahallesinde bulunan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende şehit polisler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Kutlamaları kabul eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, kutlamalarla ilgili bir açıklama yaptığı açıklamada, "2 asra yakın bir süredir bu millete hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.



Başkan Alıcık, "Daha nice 172 yıllar diliyorum"



Belediye Başkanı Haluk Alıcık konuşmasında, "Polis teşkilatımızın 172. yılını kutluyoruz. Allah nice 172'ler göstersin diyoruz. Bu Vatan, Millet, Bayrak her zaman Varolsun. Türkiye varolsun. Hem Askerimiz hem Polisimiz bizim onurumuz, gururumuz ve göz bebeğimizdir. İnşallah Türkiye Cumhuriyet'i var oldukça onlarda var olacaktır."



Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş da konuşmasında, "Görevi başında Aziz Milletimiz için Devletimiz için canlarını feda eden aziz Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, kahraman Gazilerimize sağlıklı sıhhatli günler temenni ediyorum" dedi.



"Polisimize sonsuz güveniyoruz"



Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve personelini kutlayan Kaymakam İbrahim Küçük, nazik davetlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, "Emniyet Müdürümüz sağolsun bizi burada ağırladı ve güzel bir tören yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yılını kutluyorum. Hem polisimize, hem kardeş kuruluş Jandarmamıza da bu vesile ile iyi günler diliyorum. Ülkemizin birliği ve dirliği konusunda çalışan tüm arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. Polisimize sonsuz güveniyoruz. Kahraman Polislerimizin de her zaman yanındayız" dedi. - AYDIN