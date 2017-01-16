Nazilli Köylüsünü Av Tüfeğiyle Öldüren Şüpheli Adliyede

Köylüsünü av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyede



AYDIN'ın Nazilli İlçesine bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada 32 yaşındaki Hüseyin Küçük'ü av tüfeğiyle öldürüp, kaçtığı ileri sürülen M.U. (Mehmet Ulusoy) (41), jandarma tarafından ormanlık alanda yakalanıp, adliyeye sevk edildi.



Evli, iki çocuk babası Hüseyin Küçük, dün (Pazar) saat 16.30 sıralarında, odun toplamak için gittiği Kozdere Mahallesi'ne 100 metre mesafedeki okulun bulunduğu bölgeye gitti. bir süre sonra bu bölgeden bir el silah silah sesi duyuldu. Bunun üzerine sesin geldiği yere giden yakınları ve mahalle sakinleri Küçük'ü kanlar içinde, bulup, durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından harekete geçen jandarma olay yerinde yaptığı incelemede, bir motosiklete ait lastik olduğu izleri olduğunu belirledi. Lastik izlerinden Küçük'ü av tüfeğiyle vuran kişinin motosikletle kaçtığı tespit edilip, soruşturma bu yönde derinleştirildi. Şühelinin Buharkent yönüne kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak, şüphelinin o istikamete gitmediği Kozdere Mahallesi'nde gizlendiği anlaşıldı. Bunun üzerine jandarma arama çalışmalarını buradaki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Jandarma, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen M.U.'yu saat 19.30 sıralarında, suç aleti av tüfeğiyle burada yakalayıp, gözaltına aldı. M.U.'nun, kendisini gözaltına alınan jandarmalara şuçunu itiraf edip, Küçük'ü bir yakınının namusuna dil uzattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, M.U. ile köylüsü Küçük arasında, bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçmişe dayanan bir husumet olduğu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği ileri sürüldü.



M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adiyeye sevk edildi.