Nazilli Kent Konseyinden 'Gençler Geleceğimizdir' Buluşması

Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu, liseli gençler ve öğretmenleri ile buluştu.



'Gençler geleceğimizdir' sloganı ile yola çıkan konsey üyeleri, gençlerin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretme amacıyla, bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak isteyen gençlere kucak açtı.



Nazilli Belediyesi Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde verilen kahvaltıda buluşan konsey üyeleri, lise öğrencileri ve öğretmenlere konseyin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kahvaltıya Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu Başkanı Gülderen Burmaoğlu, Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Milli değerlerimiz unutuluyor



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu Başkanı Gülderen Burmaoğlu, Milli değerlerin unutulmasını eleştirdi. Burmaoğlu, "Mutlu Çocuk, huzurlu toplum' projemiz kapsamında ilköğretim ayağını yapmıştık. Sırada lise grupları vardı. Son zamanlarda ayrıştırılmış bir toplum haline geldik. Dayanışma ve kaynaşmayı sağlama amaçlı kahvaltı etkinliğinde gençleri buluşturduk. Milli değerlerimiz unutuldu. Unutulan değerlerimize en azından bir merhaba, bir hatırlatma yapmak istedik. Herhangi bir kurum ve kuruluştan destek almadık. Gönüllülük esasına dayanarak kendi arkadaş grubumuzla maddi anlamda elde ettiğimiz bir gelirle bu organizasyonu yaptık. Amacına da uygun olduğunu düşünüyoruz ve güzel tepkiler aldık. Çocuklarımıza kitap dağıttık ve okuma alışkanlığı kazandırdık" dedi.



Yaşadığımız kentte katkı koymak için varız



Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu da konuşmasında konseyin amaçlarından söz etti. Burmaoğlu, "Kent Konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur. Kent konseyleri yaşadığı kent için katkı koymak isteyen insanların seslerini duyurduğu yerlerdir. Bizler bu konuda kenti için 'bir fikrim var' diyen tüm kesimlere, toplumun her katmanına açığız. Nazilli Kent Konseyi'nde fikirleri buluşturuyor, tartışıyor, geliştiriyor tavsiye karar niteliğinde Belediye Meclisine sunuyoruz" dedi.



Gençleri konseyimize bekliyoruz



Fikri olan gençleri konseye davet eden Burmaoğlu, "Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini "ortaklık" bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma, yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını ve kentle ilgili sorunların çözümünde, sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, Milli ve manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmak, öğrenim gören gençlerin sorunlarına çözüm aramak ve yardımcı olmak amaçlarımız arasındadır. Bu noktada, gençlerin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak gibi çalışmalar yapan Kent Konseylerine katkı koymak isteyen her genç kardeşimizi ve halkımızı Meclis ve çalışma gruplarında görev almaya davet ediyoruz. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışma grubu başkanı ve üyelerine ve konsey çalışmalarında özverili çabalarından dolayı Yürütme Kurulu üyelerine, Meclis ve Çalışma grup başkanları ve üyelerine ve çalışmalarımızda bizleri desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız İbrahim Küçük ve Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ederiz" dedi.



Buluşma, canlı müzik eşliğinde kahvaltı ve ardından eğlence ile son buldu. - AYDIN