Nazilli Gaziler Derneği, Aydın İl Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve Gaziler Derneği üyeleri Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen'i makamında ziyaret etti.



Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Emekli Astsb. Hasan Karataş ziyaretinde, gazilere yönelik gayretli çalışmaları sürdürdüklerini, derneklerinin güçlü bir yapıya kavuştuğunu, devletin gazileri yalnız bırakmadığını, her zaman yanlarında olduğunu, son yıllarda beklentilerine yönelik büyük kazanımlar elde ettiklerini, ülkenin daima güçlü olmasını istediklerini, terörle mücadelede kararlılık ile sürdüğünü ve bundan mutlu olduklarını belirtti. Dernek Başkanı Hasan Karataş Nazilli İlçesinde kendilerine yaraşır bir hizmet alanı oluşturulması gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.



Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen de, şehit ve gazilerin kendileri için çok önemli olduklarını ve daima yanlarında olduklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, Gaziler Derneğinin Nazilli İlçesinde kendilerine yakışır bir hizmet alanı oluşturulması noktasındaki sorunlarına destek vereceklerini ifade etti.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ziyaret defterini imzalayan Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve beraberinde ki heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı. - AYDIN