Nazilli'de Zamlara Tavşankanı Çözüm

Nazilli'de 40 yıldır çaycılık yapan 67 yaşındaki Fatih Akyürek, son zamlardan sonra müşterisini korumak için süresiz kampanya başlattı. "İnsanımız zam kelimesinden hoşlanmıyor" diyen Akyürek, 10 çay içene 5 tane bedava ikram ediyor.



Nazilli'de çaylara yapılan son zamlar kahveci esnafını yeni arayışlara itti. Müşterilerinin zamlardan etkilenmemesi için '10 çay içene 5 bedava' kampanyası başlatan 67 yaşındaki fatih Akyürek, çarşı esnafının bu girişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



40 yıldır severek yaptığı mesleği sayesinde toplumun nabzını tutuma fırsatı yakaladığını söyleyen Akyürek, vatandaşların genelde 'zam' kelimesinden hoşlanmadığını, bunu aşmak için düzenlediği kampanya ile müşteri kaybının önüne geçtiğini belirterek; "Bu zamlardan vatandaşı koruyabilmek için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya katılanları zam etkilemediği gibi üstüne kar ediyorlar. Önceki fiyattan daha ucuza içmiş oluyorlar. Gördüğünüz gibi 10 kahve markası alana 5 çay markası bedava. 20 çay markası alana 5 kahve markası bedava. Kampanyamızın süresi sınırsız. Burada bu meslekte devam ettiğimiz sürece geçerli. Kişiye özel değil, tüm insanlara. Bu kampanyayı görüp katılmamak akıl karı değil" dedi. - AYDIN