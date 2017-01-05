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Nazilli'de Şüpheli Takibindeki Kazada Şehit Olan Polislere Tören (2)

Nazilli'de Şüpheli Takibindeki Kazada Şehit Olan Polislere Tören (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli İlçesi'nde, iki polisin şehit olduğu kazada polis aracının çarpıştığı tankerin şoförü Haşim Karatay, savcının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Nazilli'de Şüpheli Takibindeki Kazada Şehit Olan Polislere Tören (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, iki polisin şehit olduğu kazada polis aracının çarpıştığı tankerin şoförü Haşim Karatay, savcının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı. Karatay, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polisten kaçarak kazanın yaşanmasına neden olduğu iddia edilen otomobildeki yaşı küçük 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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