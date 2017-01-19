Nazilli'de Şehiriçi Yolculuk Daha Güvenli Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda, yolcuların güvenliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kameralı takip sistemine geçildi. Araçlar, kamu hizmeti verdiği süre boyunca, şehrin değişik noktalarındaki duraklarda ise 24 saat esasına göre görüntülü ve sesli kayıt yapılıp takip edilmeye başlandı. Yeni uygulamaya geçen sistemin yolcuların güvenliğini arttırdığı gibi nezaketi de arttırdığı belirtildi.



Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak 101 araç ile 8 güzergahta şehiriçi toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirten Kooperatif Başkanı Mustafa Esenay, "Halkımıza daha güzel, daha verimli ve daha güvenli hizmet sunmak amacıyla yönetim olarak kooperatifimiz bünyesindeki araçların tamamına araç içi kameralı takip sistemi kurdurduk. Bu sistemle tüm araçlarımızın içi çalışma süreleri boyunca kameralarla izlenmekte ve görüntüler sesli şekilde kayda alınarak görüntüler de 15 gün boyunca saklanıyor" dedi.



"Olaylar Azaldı, Nezaket Arttı"



Araç içi kameralı takip sistemine geçilmesin ardından hem yolcuların hem de şoförlerin rahatladığını belirten Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Esenay, "Kameralı takip sisteminin kurulması ile birlikte olay ve şikayetlerde yüzde 90 oranında azalma oldu. Meydana gelen yankesicilik, hırsızlık gibi olaylar da anında çözülüyor. Bunun yanında kameralar sayesinde herkes herkesin hakkını daha çok riayet etmeye başladı. Minibüslerde nezaket arttı. Şikayet konularını da görüntü kayıtlarını taraflarla birlikte inceleyip en adil şekilde karar verebiliyoruz" diyerek unutulan bir çantanın içini karıştıran kişiden, unutulan bir eşyanın kime ait olduğuna kadar her şeyi bu sistem sayesinde tespit edebildiklerini söyledi.



"Nazillili Firma Tarafından Yapıldı"



Sistemi kurdururken ciddi bir araştırma yaptıklarını da belirten Başkan Esenay, "Büyükşehirlerde bu işi yapan firmalar var ama sistemi kurdurduktan sonra muhatap bulunmuyor. Bu nedenle 24 saat ulaşabileceğimiz Nazillili bir firmadan bu hizmeti satın aldık. Nazilli şehir içinde toplu taşıma faaliyetlerimizi huzur ve güven içinde müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmemiz yönünde sağladığı katkılardan dolayı yerel yönetimlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN