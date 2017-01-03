AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli araç kovalayan polis otosunun kaza yapması 2 polis şehit oldu.
Edinilen ilk bilgilere göre, Nazilli ilçesinde polis aracı ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir araç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis otosunun kaza yapması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. - AYDIN
Nazilli'de Polis Otosu Kaza Yaptı: 2 Şehit
AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde şüpheli araç kovalayan polis otosunun kaza yapması 2 polis şehit oldu.
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli araç kovalayan polis otosunun kaza yapması 2 polis şehit oldu.
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