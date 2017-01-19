Nazilli'de Öğrencilere Karne Hediyesi

Nazilli Belediyesi, yarıyıl tatili için ilçedeki 19 bin ilkokul öğrencisine lunapark bileti hediye etti.



Nazilli Belediyesi yarın ders saati sonunda başlayacak yarı yıl tatili için ilçedeki 70 ilkokulda, öğrencilere lunapark bileti hediye etti.



Bazı okulardaki bilet dağıtımına katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çocuklarla sohbet etti.



Cumhuriyet İlkokulundaki bilet dağıtımında gazetecilere açıklama yapan Alıcık, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Nazilli Belediyesi olarak yarının büyükleri, çiçeklerden daha güzel çocuklarımıza yarıyıl tatili armağanı olarak ücretsiz lunapark bileti hazırladık. Kendileri küçük ama kalpleri, gönülleri kocaman olan, her biri ayrı değerli çocuklarımız için küçük bir hediye verdik." dedi.