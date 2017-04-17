Nazilli'de Larva Noktalarına Yönelik İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce ilçede haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor.



Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün ilçe merkezi ve mahallelerde çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde başta çöp merkezleri olmak üzere ULV ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için yeşil alanlar, park ve bahçeler, su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor.



Kış dönemi, bahar dönemi ve yaz dönemi olarak yılda 3 defa periyodik olarak çalışmaların gerçekleştiğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerin karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ve park bahçe alanlarını da keneye karşı ilaçlama faaliyetlerinin yapıldığını vurguladı. Nazilli ve mahallelerinde sineksiz bir yaz geçirmesinin planlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; Alıcık,"İnsanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı etkin mücadele devam ediyor. Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor" dedi.



Belediye Sağlık Müdürlüğü kontrolünde yapılan inceleme ile 82 mahallede tespit edilen sivrisinek üreme odaklarının ilaçlandığını ve ilaçlamaya devam edildiğini ifade eden Dr. İrfan Özberk; "Ocak Ayı başından buyana ilaçlamalarımızı ara vermeden ortalama 25 günde bir Larva ilacı atmaya devam ediyoruz. Ayrıca mahalle sokaklardaki çöp konteynırların rutin olarak ilaçlamaları yapılmakta haziran ayının başında ise akşamları ilaçlamalarımız başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde Hayvan Ahırlarının İlaçlamaları yapılacaktır" diye konuştu. - AYDIN