Nazilli'de ile 35 Roman Kadına İstihdam Sağlanacak

Nazilli'de hayata geçirilen "Kadınım Romanım Çalışıyorum" projesi ile 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' kursu verilecek.



6 yüz saat, 75 gün sürecek olan kurs Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde "Hayat Boyu Öğrenme" programı üzerinden 17 Nisan 2017 tarihinde verilmeye başlandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 40 adet başarılı proje arasında yer alan "Kadınım Romanım Çalışıyorum" projesi düzenlenen tören ile Nazilli'de başlatıldı. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Gülmez, İş-Kur Müdürü Şahin Altınkurt Nazilli Çağdaş Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Doğan Argın, Eğitmenler ile kursiyerler katıldı.



Büyük bir pastanın kesilmesiyle başlanan programda açıklama yapan Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Gülmez; 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' konusunda mesleki eğitim verilerek, iş gücü piyasasına katılmalarını sağlamak, mesleki konuda yeterliliklerini geliştirerek kendiişlerini kurmasına yardımcı olmak olduğunu vurgulayarak proje hakkında bilgi verdi. Gülmez; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 1500 adet proje başvurusu yapılmış, 40 adet proje başarılı bulunmuştur. Nazilli Çağdaş Romanlar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Doğan Argın ile birlikte Nazilli Roman mahallesinde yapılan çalışmalar sonunda 2014 yılında proje başvurusu yapılmış ve 'Kadınım Romanım Çalışıyorum' projesi de 40 proje arasına girmeye hak kazanmıştır. Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile yürütülen projenin bütçesi 149 bin Avro olup, Kasım ayında yürütülmeye başlamış, Ekim ayının sonunda son bulacaktır. Projenin amacı 35 Roman kadına 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' konusunda mesleki eğitim verilerek, iş gücü piyasasına katılmalarını sağlamak, mesleki konuda yeterliliklerini geliştirerek kendi işlerini kurmasına yardımcı olmak, aile bütçelerine katkı sağlamak, Roman vatandaşların toplumda ve iş gücü piyasasında karşılaştıkları önyargılar hakkında kamuoyunda ve işverenler arasında farkındalık oluşturmaktır. 600 saat / 75 gün sürecek olan 'Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı' Kursu Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu eğitim atölyesinde 'Hayat Boyu Öğrenme' programı üzerinden 17 Nisan 2017 tarihinde verilmeye başlanmıştır. İş-kur ile yapılan protokolle; her bir kursiyere Genel Sağlık Sigortası yapılacak, ayrıca İş-Kur tarafından her bir kursiyere günlük 25 TL cep harçlığı verilecektir" diye konuştu. - AYDIN