Nazilli'de Fetö Operasyonu, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında sabah saatlerinde 5 kişi gözaltına alındı.



Nazilli'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında sabah erken saatlerde aralarında eski siyasilerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan R. E., H.Ç, F.K., S.E. ve E. A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AYDIN