Nazilli'de Dövülerek Öldürülen Kişinin Cesedi Bulundu (2)

KİMLİĞİ BELLİ OLDU, 3 KİŞİ GÖZALTINDA



Aydın'ın Nazilli İlçesi Bozyurt Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde bulunan çıplak erkek cesedinin, bir gece kulübünün mutfak kısmımda çalışan 28 yaşındaki Muharrem Fındık'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili F.K. (32) ve İ.A.'yı (26) gözaltına aldı. Olayla ilgili olduğu tahmin edilen F.Y.'nin (36) ise arandığı bildirildi.



