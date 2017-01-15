Nazilli'de Cinayet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde arazide tüfekle vurulmuş bir perkek cesedi bulundu.



Olay bugün saat 15.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Kozdere Mahallesinde meydana geldi. Evine odun çekmekte olan Hüseyin Küçük, tarla yolundan geçenler tarafından göğsünden vurulmuş halde bulundu. - AYDIN