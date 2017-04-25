Nazilli'de Cadde ve Sokaklar Yenileniyor

Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile 169 sokakta yol yenileme çalışması yaptı.



Nazilli Belediyesi tarafından Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile 169 sokaklarda yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Mevcut yolların öncelikle deforme olmuş asfaltları kazındı. Yolların tesviyesi yapıldıktan sonra kenar bordürleri çekildi ve iki sokağında yoluna her yönden kullanışlı olan kilitli parke taşı ile döşendi.



Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Turan Mahallemizin sokaklarında daha önceden tespitini yaptığımız yollarda yenileme ve düzenleme çalışmalarına Fevzi Çakmak Caddesinden başlamış bulunmaktayız. Aydem, doğalgaz çalışmaları nedeni ile sokaklarda oluşan deforme ve bozulmalar nedeni ile kötü görüntüye sahip olan tüm sokaklarda çalışmalarımız devam edecek. Şimdiye dek alt yapı çalışmalarının tamamen bitirilmesi için bekleme sürecinde idik. Bozuk ve deforme olan tüm yollarımızı parke taşı ile kaplayacağız" dedi. - AYDIN