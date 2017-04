Nazilli'de Berberler Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına taşındı.



Altıntaş Mahallesindeki ortak kullandıkları hizmet binasından yeni satın aldıkları Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi Bilgen Pasajı Kat 1'deki hizmet yerlerine taşınan Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi açılış ve tanıtım kokteyli verdi. Oda üyelerin yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Nazilli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, oda başkanları, oda üyeleri ve çok sayıda davetli açılış kokteyline katıldı.



Nazilli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Olcay Akyıldız, amaçlarının üyelerine daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Odamız üyelerine daha iyi hizmet etmek, birlik ve beraberliği sağlamak ve hiçbir ayrımcılık yapmadan diğer odalarımızla birlikte müşterek bir odada hizmet vermekteydik. Üyelerimizden aldığımız aidat ve diğer gelirler ve azami tasarruf sonucunda bu hizmet binasının almayı başardık. İşte bu gün o amacımıza ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda görmüş olduğunuz. Bu hizmet binasını alarak üyelerimize kendi hizmet binamızda hizmet vermeye başladık. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanım, Birlik Başkanım ve Birlik Genel Sekreterime, Nazilli Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanlarımıza çok teşekkür eder, bu hizmet binamızın tüm üyelerimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi.



"Tüm odalarımızın destekçisiyiz Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, "Bugün çok gururluyum. Olcay kardeşimiz genç, dinamik ve bir şeyler yapmak, üretmek için mücadele veren birisidir. Kendisi bana geldi ve 'Başkanım, biz üyelerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bu büroyu almak istiyoruz ama çok az bir gelirimiz var ve bize yardımcı olur musun?' dedi. Diğer odalarımıza yaptığımız gibi Olcay kardeşimin de sonuna kadar



destekçisiyim. Maddi, manevi her türlü ve her zaman yanındayım. Buradaki diğer Oda Başkanlarımı da tebrik ediyorum. Gelirlerimiz ve maddiyatımız kıt kanaat. Sizden aldığımız aidatlar ile geçinmeye çalışıyoruz. 300'e yakın yerimiz var. Bunun yarısını alıp yarısını alamıyoruz. Ama yinede mücadele etmeyi bırakmıyoruz. Diğer odalarımızdan da böyle bir girişim bekliyorum ve tüm oda başkanlarıma, çalışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.



"Nazilli büyük değişim yaşayacak"



Nazilli belediye Başkanı Haluk Alıcık'da, oda başkanlarına ve üyelerine sonuna kadar destek vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Bugün gerçekten odalarımız kendi yağlarında kavrulmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız gerçekten çalışıyorlar ve Nazillimizle bir ahenk içindeler. Hizmet etmek, Nazillimizde farklılık yaratır. Bizde Nazilli Belediyesi olarak odalarımıza elimizden gelen tüm yardımı yapmaya çalışıyoruz. Gelecek günlerde göreceksiniz, Nazilli çok farklılıklar yaşayacak. Her gittiğim toplantıda, her gittiğim açılışlarda bunu söylüyorum ve tekrar söylemek istiyorum. Eski sanayi sitesinde kentsel dönüşüm başlatıyoruz. Buradan uyarıyorum, 100 dönümlük alanda kimin dükkanı ve evi varsa satmasın, Nazilli'nin çok farklı değişen bir yüzü olacak. Yapılacak olan projede, büyük bir meydan,5 bin konut, 28 bin metrekare alanda dükkanlar, okul, cami ve garajı olan çok güzel bir yer olacak. TOKİ ile görüşmelerimiz sürüyor ve müracaatımızı yaptık. 2019 yılında kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Burada TOKİ ile birlikte birebir görüşmelerimiz olacak. Yani kişinin dükkanını alacağız ve yerine yeni dükkanını vereceğiz. Evi olanın evini alıp yeni evlerini vereceğiz. TOKİ ile birlikte anlaşamama gibi bir problemimiz olmadığı için TOKİ yetkileri de bu işe sıcak bakıyor. Nazilli'de çok büyük bir farkındalık olacak. İstisnai Sosyal Tesislerin oradaki projede, imar ve Büyükşehir ile çıkan problemden dolayı aksamalar yaşanmıştı. Ama Allah nasip ederse bu problem ortadan kalkıyor ve orası da değişime uğradıktan sonra Nazilli'nin çok ayrı bir yüzü olacağına eminiz. Nazilli'yi 2019 yılından önce il yapabilirsek daha güzel projelere ve yeniliklere adım atacağız. Oda Başkanı arkadaşım Olcay Akyıldız'a başarılar diliyorum ve buna bende dahil olmak üzere hepimiz bu ülkenin hizmetkarlarıyız" dedi.



Konuşmaların ardından kokteyl ve açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış nedeniyle bir araya gelen oda üyesi berber ve kuaförler uzun süre sohbet ederek hasret giderdi. - AYDIN