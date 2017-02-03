Nazilli'de 3 Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda çıplak halde ölü olarak bulunan şahsın cinayet zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Zeytinlikte çıplak vaziyette hareketsiz yatan bir erkek gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarının polise ihbar etmesiyle olay yerine gelen Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube ekipleri, cesedin darp sonucu öldüğü ve kıyafetlerinin yakıldığını belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, öldürülen kişinin bir gece kulübünün mutfak kısmında çalışan 28 yaşındaki Muharrem Fındık olduğunu belirledi. Çapahasan Mahallesi'nde annesi ve biri engelli iki kardeşini geçindirebilmek için gece kulübünde çalıştığı belirlenen Fındık'ın kimliğinin tespit edilmesinin ardından, barlar sokağında bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını mercek altına alan Polis, Muharrem Fındık'ın çalıştığı işyerinin kapanmasının ardından yakında bulunan bir gazinoya girdiğini tespit etti. Sabah saatlerinde gazinodan çıkan ve yolda bekleyen Fındık'ın yanında duran bir otomobile bindiğini tespit eden polis plakası ve rengi belirlenen otomobilin peşine düştü.



KÜFÜR ETTİ ÖLDÜRDÜK İDDİASI



Çalışmalarını derinleştiren polis, aynı gün akşam saatlerinde arabayı kullandığı belirlenen F.K.(32), İ.A. (26) ve 36 yaşındaki F.Y'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, cinayeti kabul ettikleri, kendilerinin alkollü olduklarını, Muharrem Fındık'ın yanlarından geçerken kendilerine küfür ettiğini, bu yüzden arabaya bindirip zeytinlik alanda darp ettiklerini, öldüğünü anlayınca da kıyafetlerini yakarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN