Nazilli'de 2 Bin Yıllık Stel Anıt Bulundu

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki kolej inşaatı çalışmasında, üzerinde insan motifi bulunan 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stel Anıt bulundu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ), Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde yapımına başlanılan Bahçeşehir Koleji inşaatında yaptığı su hattı çalışması sırasında tarihi eser ortaya çıktı. Belediye yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde Nazilli Müze Müdürlüğü ekiplerince de inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, kazı esnasında bulunan üzerinde insan motifi olan 28x58 ebadındaki taşın, Roma Dönemi'ne ait Stel Anıt olduğu tespit edildi. Tarihi anıt, müze yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.



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