Nazilli Belediyespor Yola Ertem'le Devam Edecek

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala hiçbir iddiası bulunmayan Nazilli Belediyespor yeni sezonun planlamasına başladı.



Başkan Erdoğan Eker, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını dile getirirken teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in de görevine devam edeceğini açıkladı. Ertem'in mayıs ayında bitecek sözleşmesini yenileyeceklerini belirten Başkan Eker, "Ahmet Kazım Ertem kulübü ve camiayı iyi tanıyor. Vereceği rapora göre gidecek ve kalacak futbolcuları belirleyeceğiz" dedi.



Altyapıya da büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Eker, "Yeni dönemde kadromuz çok gençleşecek" diye konuştu. - Nazilli