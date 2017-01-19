Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ertem Açıklaması

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptıklarını belirtti.



Nazilli Belediyespor hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Kazım Ertem yönetiminde sürdürüyor.



Antrenman sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ertem, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını söyledi. Ankara deplasmanında Hacettepe'yi yenerek 3 puan aldıklarını anımsatan Ertem, morallerinin yerinde olduğunu kaydetti.



Ertem, hafta sonu Kahramanmaraşspor'u ağırlayacaklarını dile getirerek, "Bu maç bizim için çok önemli. Deplasmanda kazandığımız galibiyetin anlam kazanabilmesi için kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Şu an itibarıyla tüm oyuncularımızın moralleri üst seviyede. Sakat ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Kendi tesislerimizde günde çift idman yaparak bu maça hazırlanıyoruz." dedi.