Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ertem Açıklaması

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, Haccetepe karşısında aldıkları galibiyetin takıma moral getirdiğini bildirdi.



Ertem ve Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, Nazilli Belediyespor Esat Ergüler Spor Tesislerinde gazetecilere açıklama yaptı.



Ertem, Haccetepe deplasmanında aldıkları galibiyetin takıma moral getirdiğini, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.



Üç puan aldıkları için sevinçli olduklarını vurgulayan Ertem, "Tüm futbolcularımı da bu özverili mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Tabi ki ilk başlangıç çok önemliydi. Moral ve motivasyon anlamında da çok önemliydi. Ama bunun devamını da getirmek lazım. 'Maç sonrası maç öncesi' ilkesi ile hemen sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçının önemini arz etmeye ve bugün itibarı ile de bu maçın hazırlıklarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Eker ise teknik heyetin futbolcularla uyum içerisinde hareket ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Takımda büyük bir ahenk var. Büyük bir birlik ve beraberlik var. Futbolcularımız bir kolej takımı havasında saygılı ve sevgili davranıyor. Şimdi taraflardan sahayı doldurmalarını ve takımlarını desteklemelerini istiyorum. Çünkü futbolcularımız sözlerini yerine getirdi. Bu hafta da yerine getirecekler. Çünkü sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçı bizim için çok önemli. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi ligin zirvesine bir adım daha taşıyacak."