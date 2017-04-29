Nazilli Belediyespor-Pendikspor: 4-2





STAT: İlçe



HAKEMLER: Mustafa Aydın (xxx), Abdullah Melih Karaman (xxx), Gökhan Barcın (xxx)



NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx) - Hüseyin (xx), Gökhan (xxx), Hakan Duran (xxx), Mehmet (xx), Berkay (xxx)(Dk. 84 Serkan), Ersoy (xx), Semih (xx) (Dk. 63 Doğancan xx), Mert (xxx), Fatih (xxxx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 67 Hakan Doğan xxxx)



PENDİKSPOR: Murat (xx) - Hakan (xx), Umut (x), Mehmet Alaeddinoğlu (xx) (Dk.72 Tayfur x), Ramiz (xx), Mustafa (xx), Onur (x) (Dk. 46 Taha x), Azad (xxx), Enes (xxx), Mahmut (xx), Yasin (xx)



GOLLER: Dk. 5 Onur, Dk. 42 Umut (Pendikspor), Dk. 11 Fatih, Dk. 59 Semih, Dk. 73, 84 Hakan Doğan (Nazilli Belediyespor)



SARI KARTLAR: Mahmut (Pendikspor), Berkay, Gökhan (Nazilli Belediyespor)



SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta hiçbir iddiası bulunmayan Nazilli Belediyespor, genç bir kadroyla çıktığı ve iki kez yenik duruma düştüğü maçta kendisi gibi orta sıralarda yer alan Pendikspor'u 4-2 yenerek lige galibiyetle veda etti.



Konuk ekibin gollerini 5'inci dakikada Onur, 42'de Umut atarken, Nazilli Belediyespor'un gollerini ise 11'de Fatih, 59'da Semih, 73 ve 84'te Hakan Doğan kaydetti. Nazilli Belediyespor bu sonuçla ligi 49 puanla 6'ncı, Pendikspor ise 44 puanla 10'uncu bitirdi.



5. dakikada konuk takım golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan gelişen Pendikspor atağında şık çalımlarla Nazilli Belediyespor ceza sahasına giren Onur düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



11. dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında defansın arkasına sarkan Mert'in pasında boşa çıkan Fatih düzgün bir vuruşla durumu eşitledi: 1-1.



26. dakikada sol kanattan Pendikspor ceza sahasına giren Mert'in şutu direğin dibinden auta çıktı.



42. dakikada sol kanattan gelişen Pendikspor atağında Mustafa'nın ortasına iyi yükselen Umut kafayla takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2.



59. Berkay'ın pasını uzaklaştırmak için kalesini terk eden Murat'ın vuruşunmda top Nazilli Belediyesporlu Semih'e çarparak ağlara gitti: 2-2.



73. dakikada Pendikspor atağa çıkarken topu kapan Fatih, defansın arkasına sarkan Hakan Doğan'ı gördü. Kaleciyi de çalımlayan genç oyuncu, topu boş kaleye gönderdi: 3-2.



84. dakikada sağ kanattan Ersoy'un ceza sahasına yaptığı ortada topa gelişine vuran Hakan Doğan kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.



Bu gol maçın skorunu belirledi.



- Nazilli