Nazilli Belediyespor Özür Diledi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kocaeli Birlikspor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor kuruluşunun 50'inci yıl dönümü olan 2016-17 sezonunu hüsranla bitirmek üzere. Maratona şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak bir türlü istediği başlangıcı yapamayan Nazilli Belediyespor, teknik direktörler Cüneyt Biçer ve Ahmet Kazım Ertem dönemlerinde toparlanmayı başaramadı. Önce direkt TFF 1'inci Lig'e çıkma şansını kaçıran siyah beyazlılar, her geçen gün Play off umutlarını da bitirdi. Bucaspor ve Ofspor galibiyetleriyle son 3 haftaya ümitli giren Nazilli Belediyespor, Kocaeli Birlikspor mağlubiyetiyle hayallerine de nokta koydu. Başkan Erdoğan Eker, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" dedi. - Nazilli