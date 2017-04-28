Nazilli Belediyespor Mutlu Bitirmek İstiyor

SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor, yarın kendisi gibi hiçbir iddiası bulunmayan Pendikspor'u konuk edecek.



Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta hakem Mustafa Aydın düdük çalacak. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, Pendikspor karşısında gençleri sahaya süreceğini açıkladı. Altyapıdan çok yetenekli isimleri A takıma monte ettiklerini belirten Ertem, şunları söyledi:



"Gönül isterdi ki bu sezon şampiyonluk yaşayalım. Ancak kısmet olmadı. Pendikspor'u yenerek sezonu galibiyetle bitireceğiz. Yeni sezonda ise başarıyı hedefleyen bir takımla yola çıkacağız." - İzmir