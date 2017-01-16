Nazilli Belediyespor İyi Başladı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Hacettepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Nazilli Belediyespor, play off umutlarını yeşertti. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, çok zor bir maçı kayıpsız atlattıklarını belirterek, "İkinci devreye hızlı girdik. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. Fiziksel ve psikolojik olarak kendimizi iyi geliştirdik. Hedefimiz play off oynamak" dedi.



İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarına inandığını dile getiren Ertem, "Devre arasında sistemimize uymayan futbolcularla yollarımızı ayırdık. Tuna gibi önemli bir futbolcuyu transfer ettik. Takviyelerimiz sürecek ve takımımız layık olduğu yerlere gelecek" diye konuştu. Nazilli Belediyespor'da kaleci, orta saha ve bir santrfor alıp transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi. - Nazilli