Nazilli Belediyespor Hacettepespor'un Konuğu

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 11'inci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor yarın Hacettepe'ye konuk olacak.



Cebeci İnönü Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem, Hacettepe maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "İlk yarıda maalesef istediğimiz skorları alamadık ve alt sıralara yerleştik. İkinci devrede çok daha iyi skorlar elde edeceğiz. Hacettepe müsabakasında 3 puan bizim olacak" dedi. - Nazilli