Nazilli Belediyespor Gurbetçileri Gönderdi

ANTALYA kampını tamamlayarak hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor denemeye aldığı gurbetçi futbolcular Burak Akarca ve Emre Erciyas'ı gönderdi.



Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in 3 özel maçta da oynattığı genç futbolcuları yetersiz bulduğu belirtilirken, yönetimden en az 4 takviye istediği öğrenildi. Siyah beyazlıların Menemen Belediyespor'dan ayrılan orta saha Ersin Aslantoğ transferinde ise sona geldiği ifade edildi. Nazilli Belediyespor kaleci, stoper ve forvet alıp transferi noktalayacak.





- İzmir