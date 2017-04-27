Nazilli Belediyespor Gençlere Şans Verecek

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyet alan Nazilli Belediyespor, Pendikspor ile oynayacağı son maçta gençleri sahaya sürecek.



Son dönemde altyapıdan birçok oyuncuyu profesyonel yapan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem, Abdulkadir, Mert Çapan ve Berkay'a hazır ol emri verdi.



Gelecek sezon da takımın başında görev yapacak Ertem, "Altyapı hamlesiyle kadromuza yetenekli ve gelecek vaad eden isimleri kazandırdık" diye konuştu. Başkan Erdoğan Eker de sezonu mutlu bitireceklerini ifade ederek, "Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayalım ya da play off oynayalım. Ancak artık bu seneyi geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem çok daha iyi işlere imza atacağız" diye konuştu.



- Nazilli