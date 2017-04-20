Nazilli Belediyespor'da Operasyon Başladı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kuruluşunun 50'inci yıl dönümünde istediği başarıları elde edemeyen Nazilli Belediyespor'da 3 futbolcu ile yollar resmen ayrıldı. Bitime 2 hafta kala kadrodo revizyona giden siyah beyazlı yönetim, sol kanat Gürhan Gürsoy, stoper Tuna Üzümcü ve orta saha oyuncusu Zafer Özden ile yollarını ayırdı. Zafer'in mukavelesi sezon sonu sona ererken, 1 yıl daha kontratları bulunan Tuna ile Gürhan'la karşılıklı anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladıklarını açıklayan Başkan Erdoğan Eker, "Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem'le yola devam etme kararı almıştık. Şimdi de 3 futbolcumuzla yolları ayırdık. Transfer listemiz de yavaş yavaş şekilleniyor" dedi. Mütevazı bir bütçe oluşturacaklarını da anlatan Başkan Eker, "Genç bir ekip kuracağız. Bize isimlerden çok mücadele edecek, formasının hakkını verecek futbolcular gerekiyor" yorumunu yaptı.



- Nazilli