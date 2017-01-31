SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor ara transfer döneminin son gününde imza şov yaptı.
Siyah beyazlılar;Ş Kayserisporlu Furkan Yaman ve Tekirdağsporlu Abdulkadir'in Kaplan'ın ardından Büyükçekmece Tepeciksporlu Gürhan Gürsoy ile Kırıkhansporlu Hakan Doğan'ı renklerine bağladı. Nazilli Belediyespor, kanatlarda görev yapan eski Fenerbahçeli 29 yaşındaki Gürhan'la 1.5 yıllık, 19 yaşındaki santrfor Hakan'la da 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Nazilli Belediyespor'da İmza Şov
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor ara transfer döneminin son gününde imza şov yaptı.
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor ara transfer döneminin son gününde imza şov yaptı.