Nazilli Belediyespor'da Ertem'den Başarı Sözü

ARA transferin son gününde Kayserispor'dan Furkan, Tekirdağspor'dan Abdulkadir, Büyükçekmece Tepecikspor'dan Gürhan ve Kırıkhanspor'dan Hasan Doğan'ı renklerine bağlayan Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor gözünü üst sıralara dikti. Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem çok kaliteli oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Transferin son gününde istediğimiz hamleleri gerçekleştirdik. Artık iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Emekleri için yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum, bize destek verenleri mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





- İzmir