Nazilli Belediyespor 3'te 3 Peşinde

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçta aldığı Bucaspor ve Ofspor galibiyetleri ile çıkışa geçen Nazilli Belediyespor, yarın Kocaeli Birlikspor'u konuk edecek.



İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak.



Siyah beyazlı ekipte cezalı Abdülkadir ve kadro dışı kalan Furkan forma giyemeyecek. Grupta Play off şansını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen Nazilli Belediyespor haftaya 43 puanla sekizinci sırada girerken, altıncı basamakta yer alan konuk takımın ise 49 puanı bulunuyor. - İzmir