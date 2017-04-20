Nazilli Belediyesi Sokakları Bakıma Aldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sabah mesaisine Cumhuriyet Mahallesinde incelemelerle başladı. Başkan Alıcık, bozulmuş olan yolların bakıma alınması talimatını verdi.



Mesai saatinin ilk dakikalarında Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Özmen ile buluşan Alıcık tek tek mahallenin sokaklarını incelerken, vatandaş ile sohbet etti. Vatandaş ile yaptığı sohbetler sırasında sokaklar ve mahalle ile ilgili sorun, sıkıntı ve eksikleri dinledi.



Mahalleye ait tüm sokakları adım adım gezerek inceleyen Başkan Alıcık doğal gaz çalışması, Aydemin yaptığı yer altı kablolarının döşenme çalışmaları sonucu yollarda oluşan yapısal bozulmaları inceledi. Mahalle sokaklarında yapılan alt yapı çalışmalarından kaynaklanan bozulmaların tamamının tespitinden sonra en kısa süreçte tadilat, tamirat ve yenileme çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Başkan Alıcık, mahallenin diğer genel sorunları hakkında da Muhtar Mehmet Özmen'den bilgiler aldı.



Sık sık uç beylerim dediği Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek Nazilli Merkez ve mahallelerini dolaşan Başkan Haluk Alıcık; "Mahallelilerimizi ve muhtarlarımızı sık sık ziyaret ediyor eksik ve sorunları yerinde görüyor inceliyorum. Vatandaş ile birebir temas kurabiliyorum. Onlar bana isteklerini birinci ağızdan iletmiş oluyor. Bu gün Cumhuriyet Mahallesinde Muhtarımız Mehmet Özmen abimiz ile birlikte mahalleyi sokak sokak gezerek incelemelerde bulunduk. Yapılması gerekenleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimiz ile karşılıklı samimi sohbetlerde bulunduk. Sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları nedeni ile yolların genelinde bir deformasyon yaşanmış durumdu. Bunların giderilmesi için çalışmalarımız en kısa süreçte başlayacaktır" diye konuştu. - AYDIN