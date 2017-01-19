Nazilli Belediyesi Personeline İlkyardım Eğitimi

Nazilli Belediyesinde görevli işçi ve memur personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince ilkyardım eğitimi aldı.



İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince Nazilli Belediyesi'nde görevli personel ilkyardım eğitimi kursu verildi. İki gün süren eğitimler sonunda sınava giren personelden başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan sertifika verildi.



2013 yılı itibarıyla uygulamaya giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile birlikte işyerlerine ve kamu kurum kuruluşlarına kanun ve yönetmeliklerde belirlenen zorunluluklar getirilmişti. Bu zorunluluk gereği Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikalı eleman çalıştırılacak olmasından dolayı Nazilli Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve memur personele eğitimler süresince, temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarına ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında eğitim verildi.



İlkyardım eğitiminin önemine vurgu yapan Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi yetkilisi Selin Kalpalı, "Bütün dünyada yapılan bilimsel çalışmalar, yapılan ilkyardım müdahalelerinin hastaların ve kazazedelerin hayatta kalma şanslarını büyük oranda etkilediğini göstermiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilkyardım eğitiminin önemi göz önüne alınarak bununla ilgili eğitim standartları bir yönetmelikle belirlenmiş olup, bütün kurum ve kuruluşlarda çalışanların belirli oranda ilkyardım eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiştir.6331 sayılı kanun gereğince zorunlu ilk yardı eğitimini 3 yıl önce Nazilli Belediyesi personeline vermiştik. Yapılan işbirliği ile şimdi eğitimi güncelleme olarak yeniledik" diye konuştu.



Yönetmelik kapsamı tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen işçilere bu tür eğitimlerin verilmesinin önemine değinen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Belediyemizde çalışan personelimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz İlk yardım eğitimi almaları için Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Eğitim Merkezi ile işbirliği yaptık. Belediyemiz meclis salonunda 2 gün süren eğitim seminerlerinin ardından yetkililer eğitim alan personelimizi sınava tabi tuttular. Bu sınav sonrası hak edenler sertifikalarını aldılar. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilk yardım uygulaması çok önemlidir. Bu kapsamda toplum yararına ücretsiz eğitimler düzenlenmelidir. Biz personelimize ve halkımıza verdiğimiz önemden dolayı bu konuda eğitim talebimizi kendimiz yaptık. İnşallah eğitimi alan personelimiz öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamazlar. Ancak her ne olursa olsun bilinçli kurtarmacı olmak en önemlisidir" dedi. - AYDIN