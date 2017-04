Nazilli Belediyesi Kestel'e Çok Amaçlı Salon Alan Kazandırdı

Nazilli'ye bağlı Kestel Mahallesi'nde Nazilli Belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen çok amaçlı cemiyet alanı, düzenlenen tören ile faaliyete geçirildi.



Nazilli Belediyesi Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerinde hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın isminin verildiği tesisin açılışına, Belediye Meclis üyeleri, Eski İsabeyli Belediye Başkanlarından Seyfi Dikyar, STK temsilcileri, MHP Nazilli İlçe yönetimi, mahalle muhtarları mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Nazilli Belediyesi mehteran takımının gösterileri ile başlayan ve keşkek ikramının yapıldığı açılış töreninde ilk konuşmayı mahalle Muhtarı Yılmaz Sevinin; ". Nazillinin her köşesine ayrım yapmadan hizmet eden, Nazilliyi karşılıksız sevdik diyerek yola çıkan Belediye Başkanımız, Kestel mahallemize bu güzel alanı yaptırmış ve her zaman Kestel mahallemizin sorunlarına çare olmuştur. Özellikle şuan açılışını yaptığımız çok amaçlı sosyal alan';Her türlü hava şartlarında Kestel halkına hizmet edecektir. Gece gündüz her zaman ulaştığımız, kendisinden hiçbir zaman hayır kelimesini duymadığımız belediye başkanımız Sayın Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum. Bize uç beyim diyen, bizleri her zaman sabırla dinleyen, şartlar ne olursa olsun mutlaka bizim sorunlarımıza çare olan başta belediye Başkanımız ve tüm belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Bu vesile ile açılışımıza katılan tüm misafirlerimize, mahallelim adına teşekkür ederim" dedi.



Bu zamana kadar mahallelere 20 milyon liranın üzerinde hizmet yaptıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık. Biz her kesime hizmet ediyoruz. Hizmet bizim işimiz. Önümüzdeki süreçte Nazilli çok başka bir yerde olacak"diye konuştu.



Kestel Mahallesinde yapılan Çok amaçlı tesisin yaklaşık 135 bin liraya mal olduğu belirten Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak köylerimize hiç vermediysek 20 milyon TL vermişiz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu milletin parası bizim paramızdır. Bu milletin parasının emanetçisi de biziz ve biz elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu gördüğünüz düğün salonu bize yaklaşık 135 bin TL ye mal oldu. Bu mahalle için harcadığımız azami miktar 200.000 TL civarındadır. Bu ne siyasetle olurdu ne de başka bir şeyle olurdu. Bu yalnızca memleket sevgisiyle oluyor. Biz bu millete hizmet etme gayesi olan kişileriz. Köylerimize ve vatandaşlarımıza elimizden gelen yardımı yapıyoruz. O köylerimizden biriside burasıdır. Nazilli güzellikleri yaşayacak, Nazilli daha da güzel olacak. Nazilli'nin güzel olması içinde durmadan çalışıyoruz. Nazilli inşallah Üniversite şehri olacak. Nazilli'de garajın olduğu yer Kentsel dönüşüm ile beraber değişen bir vizyonu olacak. Belediyenin karşısındaki Beş Eylül Okulunu ve İş hanını yıkıcağız meydanımız da battı çıktısı olan bir geniş alan yapacağız. Her konuşmamda her fırsat bulduğumda vatandaşlarıma ve sizlere söylüyorum ve tekrar söylemek istiyorum. Eski sanayi'de Kentsel Dönüşüm yapılacak olan alanda evi olan evini dükkanı olan dükkanını satmasın. İmar ve TOKİ yetkilileri ile alınan ortak kararda bire bir uygulamasını faaliyete geçireceğiz. Evi olanın evini alıp yeni evini, dükkanı olanın dükkanını alıp yeni dükkanını vereceğiz" dedi.



Başkan Alıcık, Nazilli'nin Üniversite şehri olacağı vurgusunu yaptığı konuşmasının devamında "Nasipse önümüzdeki haftalar bu konu ile ilgili Ankara'ya gideceğim. Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi geldiğinde kendisine dosyayı takdim etmiştim. Nazilli ilerleyen zamanlarda Sümer Üniversitesine kavuşacak. Şunu söylemek istiyorum, ben elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum ve koşturuyorum ama Nazilliyi birlikte güzelleştirip beraber bakmamız gerekiyor. Sokaklarda köpekler dolaşıyor .Bu Büyükşehir Belediyesi yasasıyla gelen bir şey önceden böyle bir şey yoktu.Sokakta köpekler dolaşıyor diye vatandaş bize geliyor, Belediye Başkanına çıkıyor. Büyükşehir 18 uygulamasını iptal ediyor, sanki ben yapmışım veya yaptırmışım gibi vatandaş gene Belediye Başkanına çıkıyor ve yaygarası Belediye Başkanına yapılıyor. Ben bir tek şey diyorum ve yapıyorum, İşimiz Nazilli gücümüz Nazilli diyorum. Şu an Turan mahallesindeki yaşlılarımızı rahatlatacak bir çalışmayı daha başlattık. Turan mahallesine Sağlık ocağı yapıyoruz. Sağ olsun muhtarımız bu konu ile ilgili bilgi verdi bize bunu da en kısa sürede tamamlayıp hizmetinize sunacağız..Cumhuriyet ve Turan mahallesinin her sokağına el attık. Tüm yollarda çalışma başlattık. Yolları çok kötü olduğu için bunu yapacağız aynısı yeşil mahallede de var. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra hiç bakılmadan edilmeden yapılan şeyler bunlar. Yeşil mahallede yeni evler yapılıyor, alt yapı yapılacak 1.5 yıl olmuş hala daha alt yapı yapacaklar. Doğalgaz yapıyorlar veya yapacaklar kim yapacak alt yapıyla kim ilgilenecek belli değil. Aslında Tabi ki Büyükşehir ilgilenecek ama ne yazık ki iki başlılık bu işleri aksatıyor. Sonra ne oluyor millet çamurdan topraktan geçemiyor ve dert yanıyor. Haklımı vatandaşımız haklılar, neden haklı? Diyor ki vatandaş ben Büyük şehri bilmem. Biz seni bilirim, senden hizmet beklerim diyor. Biz eni severiz sana anlatırız derdimizi diyorlar. Bunu diyorsa vatandaş üstüne söylenecek söz yoktur. Laf burada bitmiştir. O halde yapılması gerek hizmet neyse biz onu yapacağız ve hizmetimiz vereceğiz.Doğalgaz çalışması bitmeden yol çalışmasına başlamayacağız. Çünkü böyle yapıyoruz. Boz yapa dönüyor. Bu yazık değil mi yapılan masrafa verilen emeğe. Bunlar milletin milli serveti, yazık. Yeşil Mahalle az daha sabretsin hizmetin gelmesine çok az kaldı. Burası yiğidin harman olduğu yerdir ve biz yiğidin harman olduğu yerde hizmetlerimiz ile kendimizi göstereceğiz. Fazla söze fazla konuşmaya gerek yok yapılması gerekeni yapacağız ve icraatlarımızı göstereceğiz herkes izlemeye devam etsin. Seçim zamanı sizi hatırlayanı iyi düşünün, seçimden seçime gelenleri iyi düşünün ama size 24 saat yanınızda olanı da iyi düşünün" dedi.



Çok amaçlı cemiyet alanına kendisinin isminin verilmesinden dolayı teşekkür eden Başkan Alıcık böyle bir beklenti içine hiçbir zaman girmediğini ifade ettiği konuşmasının son kısmında; "Hiçbir yerde hiçbir düğün salonunda ve sairede isim beklentimiz yok bizim tek bir gayemiz tek bir işimiz var oda sizlersiniz. Bize bir kişi Allah razı olsun derse hizmetimizden memnun olduğunu söylerse en büyük hizmet odur. İşte o zaman en büyük isimde o en büyük markada o dur. Bu memleketin bir karış toprağını vermediği gibi hizmet etmek herkese nasip olmaz. Biz edenlerden Allah razı olsun diyoruz ve onların adlarını yaptığımız her yere vermeye çalışıyoruz. Çünkü onları da yaptıkları hizmetler ile anmanın en güzel yolu isimleri ile yaşatmaktır" diye konuştu.



Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Kestel Mahallesi İmam Hatiplerinden Adem Baştürk ile Ali Yılmaz Hocaların okudukları aşır ve dua sonrasında toplu olarak Çok Amaçlı Cemiyet alanının açılış kurdelesi kesildi. - AYDIN