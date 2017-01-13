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Nazi Hayranı Alman Gençten Görülmemiş Sapıklık! Bıçakladı Tecavüz Etti

Nazi Hayranı Alman Gençten Görülmemiş Sapıklık! Bıçakladı Tecavüz Etti

Nazi hayranı Alman genç, kız arkadaşını mezarlığa götürüp önce bıçakladı, sonra kız arkadaşının koluna bıçakla kendi ismini kazıdı, yetmedi genç kıza tecavüz etti.

Nazi Hayranı Alman Gençten Görülmemiş Sapıklık! Bıçakladı Tecavüz Etti

Kız arkadaşının kendisine yalvarmasından mutluluk duyan 17 yaşındaki Miles Hughes isimli Alman genç, mezarlığa götürdüğü kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı ve " Seni öldürmeyi denesem nasıl tepki verirdin ?" diye sorduktan sonra kız arkadaşını bıçaklayıp bıçak ile koluna ismini kazıdı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Daha sonra kız arkadaşını zorla yere yatırıp tecavüz etti. Tesadüfen olay yerinden geçen bir polisi gören Miles Hughes olay yerinden kaçtı. Miles'in evini arayan polis yatak odasında Nazi dönemine ait fotoğraflar buldu.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ŞUÇLU BULUNDU

Miles, mahkemede tecavüz ve adam öldürmeye teşbbüs suçlarını kabul etmemesine rağmen, mahkemede yargıçlar kendisini tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu.

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