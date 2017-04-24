Nazarbayev ve Mirziyoyev Telefonda Görüştü

Özbekistan ve Kazakistan, dış ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.



Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.



İki ülke cumhurbaşkanları telefon görüşmesinde, Özbekistan ile Kazakistan arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, ulaşım, komünikasyon, bilim, teknik, kültürel, insani ve diğer alanlardaki karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin daha da arttırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Görüşmede taraflar, yakın yıllarda olumlu koşulların oluşturulması, iş çevreleri arasında uzun vadeli işbirliğinin sağlanması ile ulaşım komünikasyon ve transit potansiyelinin arttırılması yoluyla Özbekistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması konusundaki hedeflerini bir kez daha teyit etti.



Bölgeler arasında ve sınır ticaretinin genişletilmesi, kültürel insani ilişkilerin arttırılmasından yana olduklarını vurgulayan liderler, ikili işbirliğine ilişkin hükümetlerarası karma ekonomik komisyonun karşılıklı işbirliğinin tüm alanlarının geliştirilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.



Mirziyoyev ve Nazarbayev, telefon görüşmesinde, iki ülkenin istikrarlı ekonomik kalkınmasının temin edilmesine yönelik ortak proje ve programların hayata geçirilmesini destekleyeceklerinin altını çizdi.



Tarafların bölgesel ve uluslararası siyasetin bazı meselelerini de ele aldığı telefon görüşmesinin Özbekistan Kazakistan ilişkilerine özgü şekilde, samimi, dostça ve de karşılıklı anlayış ile saygıya dayalı olarak geçtiği bildirildi.