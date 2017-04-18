Nazarbayev: Kazakistan-Türkmenistan-İran Demir Yolu Yeni İpek Yolu Olacak

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi ziyaret için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'u Akorda Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle ağırladı.



Yeni 'İpek Yolu'nun görüşmeler sırasında masaya yatırılacak konulardan biri olduğunu ifade eden Nazarbayev, Kazakistan'dan Türkmenistan'a, oradan da İran'a ulaşan demir yolu hattını iki ülke dostluğu sayesinde hayata geçirilen başarılı bir ortak proje olarak değerlendirdi.



Nazarbayev, "Yeni İpek Yolu hakkında bahsediyoruz. Kazakistan-İran-Türkmenistan demiryolu hattı, 15 Mayıs tarihinde Pekin'de düzenlenecek "Bir kuşak – Bir yol" forumunun ana temasıdır. Bizim amacımız bu çok önemli bir demir yolu hattını değerlendirerek içerikle doldurmak" dedi. - Astana