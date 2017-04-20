Nazarbayev Erkeklerin uzun sakal bırakması, kadınların siyah çarşafla bürünmesi Kazak geleneğine uymuyor ?



Güldana Nabiyeva Astana, 20 Nisan, (DHA) - Akorda Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerini, gençlerin Kazak kültürü dışında giyinmeleri konusunu konuşmak üzere Akorda Sarayı'nda ağırladı.



Kara çarşafın dinle herhangi bir bağlantısı olmadığının altını çizen Nazarbayev, 'Gençlerimiz bilgi eksikliğinden dolayı uzun sakal bırakıp pantolonun paçalarını kısaltıp kesiyorlar. Siyah bir çarşafla baştan aşağıya bürünen Kazak kızlarının sayısı gittikçe artıyor. Bu tür elbiseler Kazak geleneğine, kültürüne uymuyor' dedi. Kanunen yasak getirmek konusunu incelemek gerektiğini vurgulayan Kazakistan Devlet Başkanı, Kazaklar siyah giyimi ancak yas tuttuğunda giydiğini hatırlattı.



Kazakistan'In laik bir ülke olduğunu söyleyen Nazarbayev, Kazakistan'ın büyük toprağa ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu herkes bilir. Buna kıskançlıkla bakanlar da var? dedi. Onların her şeyden önce toplumu kutuplaştırmaya, huzursuzluk teşkil etmeye çalıştığına dikkat çekken Nazarbayev, 'Dışarıdan bizi etkileyecek bir yolu radikal dini akımları benimsetmektir. Son zamanlarda böyle bir eğilim var. Ülkemize tehlike yaratacak eğilimleriyle mücadele etmeliyiz." diye açıkladı. Bu bağlamda din adamları insanları doğru bilgilendirmesi gerektiğini öne sürdü.



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