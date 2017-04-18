Nazarbayev'den Erdoğan'a Referandum Tebrik Mesajı

–Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi Akorda'dan yapılan açıklamada, Nazarbayev, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti belirtildi.



Nazarbayev, gönderdiği kutlama mesajında şunları kaydetti:



"Referandum sonucu, halk arasında yüksek nüfuzunuzun ve uluslararası arenada Türkiye'nin güçlenmesini amaçlayan politikanıza olan desteğin çarpıcı bir göstergesidir.



Sizin yönetiminizdeki Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülke olarak kalacağına inanıyorum. Türkiye'nin küresel politikada önemli konumda kalarak bölgede istikrarın sağlanmasına daha da katkıda bulunacağına inanıyorum.



Türkiye ve Kazakistan arasında oluşan işbirliği iki ülke halkının yararına karşılıklı anlayış ortamında devam edeceğinden eminim."



Nazarbayev ayrıca Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına başarılar diledi. - Astana