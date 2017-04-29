Nazan Öncel

Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, 29 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde.

Nazan Öncel

Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, 29 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde...

"Adını altın harflerle yazdırmış, müziğe  emek vermiş, yazdığı şarkılarla nice nesiller yetiştirmiş olan Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel muhteşem performansıyla sahne alıyor. Zamansız şarkılarının yanısıra yeni eserelerinin de seslendirileceği gecede her şarkısını beraber söyleyecek unutulmaz bir geceye birlikte imza atacaksınız."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kartal

Mekan : Beyrut Performance

Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Nazan Öncel

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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