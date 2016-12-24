Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, 24 Aralık'ta Jolly Joker Ankara Sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



Adını altın harflerle yazdırmış, müziğe emek vermiş, yazdığı şarkılarla nice nesiller yetiştirmiş olan Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel muhteşem performansıyla sahne alıyor. Zamansız şarkılarının yanısıra yeni eserelerinin de seslendirileceği gecede her şarkısını beraber söyleyecek unutulmaz bir geceye birlikte imza atacaksınız.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 - 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.