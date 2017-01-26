Naz-Kent Konutları Kura Töreni

Nazilli Belediyesi'nce yapılacak 6. etap Naz-Kent konutlarıyla ilgili 32 hak sahibi kurayla belirlendi.



Dallıca Mahallesi Eğrek mevkisinde yapılacak konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Nazilli Belediyesi Meclis Salonu'nda kura çekilişi yapıldı.



Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yaptığı konuşmada bugüne kadar 290 dar gelirli vatandaşı konut sahibi yaptıklarını, 6. etap da ise 32 vatandaşın kurayla belirlendiğini söyledi.



Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde yapıldığını aktaran Alıcık, "Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyat günümüz şartlarında piyasa koşullara göre en uygun fiyattır. Binalar ısı yalıtımlı, ısıtma boru tesisat boruları çekilmiş, asansörlü ve son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Binaların tüm alt yapı ve çevre düzenlemesi Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.