Naylon Poşet Yerine Kese Kağıdı Kullanılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, naylon poşet kullanımının günde 50 milyona çıktığına dikkati çekerek, "Naylon poşetin uzun vadede kanserin en büyük tetikçilerinden olduğunu unutuyoruz. Vatandaşı artık kese kağıdı, file veya bez çantalar kullanmaya teşvik etmeliyiz." ifadesini kullandı.



Palandöken yazılı açıklamasında, naylon poşet ya da torbaların kanser gibi hastalıklara yol açtığının bilinmesine karşın, kullanımının son yıllarda hızla arttığını belirtti.



Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında kansere en çok harcama yapan ilk 6 ülke içinde olduğunu hatırlatan Palandöken, alışverişte kese kağıdı, file veya bez çanta kullanılmasını tavsiye etti.



Palandöken, naylon poşetlerin çevreye ve ekonomiye zararlarına da vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"TÜİK'e göre, 2015'te çevreyi, havayı, toprağı ve iklimi korumak amacıyla yapılan harcamalar 25 milyar 900 milyon lira oldu. 2016'da ise bu rakam 30 milyar liraya yükseldi. Daha temiz bir çevre için harcanan bu paralar bizim vergilerimizden yani cebimizden çıktı. Bu bilinçsiz tüketim sağlığımızla beraber ekonomimize de zarar veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olacak, marketlerde ve mağazalarda naylon poşet kullanımını yasaklayacak düzenleme, çevremiz, sağlığımız ve ülkemiz için büyük kazanç sağlayacaktır."



Palandöken, naylon poşet kullanımını azaltmak için tavsiyelerde bulunurken, "Bir hafta içinde yalnızca 2 poşet daha az kullanıldığında haftada 6, ayda 24, yılda 312 adet poşet daha az tüketilmiş oluyor. Alışverişlerde kese kağıdı, bez çanta, file, tekerlekli pazar çantası veya sepet kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.