Navigasyonun Belirlediği Rotaya Uyan Sürücü, Kendisini Nehrin Ortasında Buldu

GPS teknolojileri alanında akla gelen ilk isimlerden birisi olan Google dahi, son zamanlarda bu alana yönelik oldukça kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmesine rağmen, bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor.



GPS teknolojilerinin insan hayatında günden güne daha fazla yer almasının ardından, trafik durumunu göstermesi ve alternatif rotalar oluşturması gibi birçok faktörden dolayı da zamanla hayatımızın vazgeçilmez parçalarından birisi haline geldi.



Navigasyonlar, güncellenmediği takdirde çoğu zaman kullanıcılara eksik veya hatalı bilgi vermek durumunda kalabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'in Anhui kentinde yaşanan ve navigasyonun araç sürücüsüne yanlış rota vermesi sebebiyle yaşandığı belirtilen olay, bunun en önemli örneklerinden birisi.







Navigasyon üzerinden yol takibi yapan sürücü, bir anda toprak yola girdi ve kendisini birden bire nehrin ortasında buldu. Polislere yaptığı açıklamada navigasyon üzerinden yol takibi yaptığını belirten sürücü, durumu aracın içerisine su girdikten sonra fark etti.



Şanslı sürücü herhangi bir şekilde yaralanmadı ve otomobilinde ciddi bir maddi hasar meydana gelmedi. Nehrin ortasında kalan sürücü ve otomobil, güvenlik güçlerinin sonradan olay yerine çağırdığı çekici aracılığıyla nehirden çıkarıldı.