Navaz Şerif Hakkında Soruşturma

Pakistan Anayasa Mahkemesi Panama belgelerinde adı yolsuzluğa karışan Başbakan Navaz Şerif hakkındaki kanıtların yetersiz olduğuna ancak suçlamalarla ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.



Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif ve ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin davayı karara bağladı. Mahkeme, Şerif hakkındaki kanıtların yetersiz olduğuna ve suçlamalarda ilgili soruşturma açılmasına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan PML-N Partisi liderlerinden Khwaja Asif, "Yüksek mahkeme kararını verdi" dedi.



Navaz Şerif, soruşturma boyunca görevine devam edebilecek.



Anayasa Mahkemesi, Şerif'in görevden alınmasıyla ilgili talebi Eylül ayında kabul etmişti. Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11 milyon sayfalık belgelerde, Navaz Şerif ve 3 çocuğunun off-shore şirketler aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü. - İSLAMABAD