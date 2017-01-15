Navapp Kimdir?

Navapp ERP Proje Yöneticisi Semih Yazıcı, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Yazıcı, "Navapp Şubat 2015 tarihinde kurulmuş, Microsoft'un silver iş ortağıdır. Microsoft'un iş çözümlerini sunuyoruz özellikle Dynamics NAV ürününün satışı ve satış sonrası ERP kurulumların yapılması ve destek hizmetlerinin yürütülmesini gerçekleştiriyoruz. ve müşterilerimize uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dynamics NAV açık kaynak kodlu bir ürün ve bu ürün üstünde geliştirdiğimiz navapp proje yönetim çözümümüz var. Bu çözüm ile inşaat şirketlerinin özellikle şantiyede yaşadıkları ve satış ofiste yaşadıkları taşeron, sözleşme, işveren ve hakediş yönetimi gibi süreçlerin tamamını navapp ile çözebilirler" dedi.