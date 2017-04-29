Nato: Türkiye Anahtar Ülke

Türkiye olmadan zayıf olacaklarını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nın güvenliği ve NATO için anahtar bir ülkedir" yorumunda bulundu.

Nato: Türkiye Anahtar Ülke

Türkiye olmadan zayıf olacaklarını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nın güvenliği ve NATO için anahtar bir ülkedir" yorumunda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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