Nato-Gürcistan Kamu Diplomasisi Forumu Başladı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, NATO-Gürcistan ilişkilerinin güçlendiğini belirterek "Avrupa-Atlantik ailesinin üyeliği, Gürcistan'ın geleceğinin ve vizyonumuzun ayrılmaz parçasıdır. Bu Gürcü halkıyla Gürcistan devletin egemen bir kararıdır." dedi.



Gürcistan'da devam eden NATO Haftası etkinlikleri kapsamında başkent Tiflis'te NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi 2. Forumu açıldı.



Kvirikaşvili, açılışta yaptığı konuşmada, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunun daha da derinleştiğini, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun Gürcü halkı için son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Avrupa-Atlantik ailesinin üyeliği, Gürcistan'ın geleceğinin ve vizyonumuzun ayrılmaz parçasıdır. Bu Gürcü halkıyla Gürcistan devletin egemen bir kararıdır." ifadesini kullandı.



Tiflis'te mayıs ayında NATO Parlamenterler Oturumu'nun düzenleneceğini, program kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Gürcistan'ı ziyaret edeceğini belirten Kvirikaşvili, "Bunu, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik hedeflerine somut bir destek olarak görüyoruz." diye konuştu.



Karadeniz bölgesi güvenliği



NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi 2. Forumu'nun açılışının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kamu Diplomasisinden Sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Tiflis'te 2. kez böyle bir forumun düzenlendiğini hatırlatarak son 10 yılda Gürcistan'da NATO hakkında bilgi artırma amacıyla çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.



Forumun, NATO ile Gürcistan arasında mevcut güçlü ortaklık ilişkisinin niteliğinin ortaya koyulması bakımından son derece önemli olduğuna işaret eden İldem, "Şimdi baktığımızda pratik iş birliğini ileri seviyelere götürecek tüm mekanizmaların var olduğunu görmekteyiz. 2014 yılında Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki saldırgan politikaların uygulanmasıyla genelde Kafkaslar ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada karmaşık bir ortamda olduğumuzu da görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



İldem, NATO'nun Karadeniz'in güvenliği konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek gelecekte Gürcistan gibi ortak ülkelerin bu çalışmalara katkıda bulunmasının söz konusu olacağını söyledi.



AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de Gürcistan'ın NATO üyeliği sürecinde çok önemli ve başarılı bir mesafe kaydettiğini dile getirdi.



Türkiye'nin, NATO-Gürcistan ilişkilerini başından beri somut şekilde desteklediğini, bu ilişkilerin gelişmesini, hem Gürcistan'da hem de bölge ülkelerinde daha iyi anlatılmasını önemsediklerini belirten Gümrükçü, gelecekte de bu konuda etkin çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Gümrükçü, "Bazı ülkelerin dünya çapında propaganda faaliyetlerine karşı nasıl daha etkin olabiliriz, bu çerçevede gerçekleri halka nasıl daha etkin bir şekilde ulaştırabiliriz, bunları konuşacağız. Öyle sanıyorum ki NATO-Gürcistan ilişkileri, bu bölgede ihtilafların çözümü, bölgeye barış ve istikrarın gelmesi, NATO'nun ve uluslararası toplumun buradaki rolü çabalarımızda çok önemli bir yer alıyor." dedi.



NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi 2. Forumu'nun 2 gün sürmesi planlanıyor.