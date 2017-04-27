NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye Hukukun Üstünlüğüne Saygı Göstermeli

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'deki 15 Temmuz başarısız darbe girişimden sonraki gözaltı, tutuklamalardan ve görevden uzaklaştırmalarla ilgili olarak Türkiye'nin bu süreçte hukukun üstünlüğüne saygı göstermesin gerektiğini ifade etti. AB Savunma Bakanları toplantısına katılmak için Malta'da bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini koruma hakkı ve başarısız olan darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı vardır. Ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilerek yapılmalıdır. Ben bu değerlere çok büyük önem veriyorum. Bu meseleyi Türk yönetimiyle de konuştuk" dedi. - Ksel